شكرا لقرائتكم أحمد أبو مسلم: شوقي غريب سبب اختفاء جيل برونزية مونديال الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حمل أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق ، شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي والسابق لمنتخب الشباب المتوج ببرونزية بطولة العالم للشباب 2001 بالأرجنتين مسئولية اختفاء الجيل الذهبي للكرة المصرية وصاحب أهم إنجاز كروي في تاريخ الكرة المصرية.

قال أبو مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": " فيه مشكلة قابلت الجيل فيها ناس ليها يد في كده وفيه ناس قصرت في حق نفسها زي حسين امين ووائل رياض ومحمد العتراوي وابو المجد مصطفى، وكان فيه شرط ظالم لكابتن شوقي غريب".

تابع: "كابتن شوقي لازم عشان تيجي منتخب اولمبي تكون بتلعب في النادي بتاعك وخلاه يغير في شكل الناس، فيه ناس كملت زي حسام غالي وانا ومحمد شوقي ومحمد محسن ابو جريشة والباقي مكملش ودي سنة الحياة، وفيه سوء تخطيط من اتحاد الكرة كان لازم يحافظ على الجيل ده واحنا ما شفنا ده، وفيه ناس مكنتش بتلعب عشان كده وقعت، بالعكس عندك منتخب المانيا بيجيبك حتى لو مش بتلعب زي هازارد في بلجيكا في وقت ما مكنش بيلعب اساسي بس كان بيجي المنتخب".

Advertisements

ولعب أحمد أبو مسلم في صفوف عدة أندية مثل الأهلي ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي والاسماعيلي والانتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف.