شكرا لقرائتكم دونجا يرصد هدية منه لمن يؤدى صلاة الجماعة فى المنزل مع أسرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد محمود عبدالعاطى دونجا، لاعب وسط الإسماعيلى الحالى والزمالك السابق، قميص الدراويش هدية منه لمن يؤدى صلاة الجماعة فى المنزل مع أفراد أسرته.

كتب دونجا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم: "مش معنى أن مفيش صلاة فى المساجد يبقى نبطل نصلى.. جرب كدة تجمع العيلة كلها وتصلوا جماعة فى البيت".

تابع: "احساس ممُتع والله اللى بيعمل كدة له عندى يا اما تيشرت الاسماعيلى يا اما يسألنى سؤال لازم أجاوب عليه.. يا ترى مين أول واحد هيقول أنا".

Advertisements



e2c4af89-37cd-4f9e-9f4c-149f3d27147a

وكان الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، قد طالب لاعبيه بمتابعة أوزانهم بصفة مستمرة خوفًا من الزيادة جراء الابتعاد عن التدريبات اليومية فى أعقاب توقف النشاط الكروى خوفاً من تفشى فيروس كورونا القاتل، محذرًا اللاعبين من تجاهل قياس الوزن لفترة طويلة، وكان المدرب الفرنسى قد وضع للاعبيه برنامجًا بدنيًا لتنفيذه فى منازلهم للمحافظة على لياقتهم لحين عودة النشاط .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة، فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.