شكرا لقرائتكم خالد الغندور يكشف انفراجة جديدة في مواعيد مباريات أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور كابتن الزمالك الأسبق وجود انفراجة بشأن مباريات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر فيها أبناء القلعة البيضاء مواجهة الرجاء البيضاوي في نصف النهائي.

أضاف خالد الغندور عبر برنامجه "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية ان تأجيل بطولة أمم أوروبا بالإضافة الى أولمبياد طوكيو سيساعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم في إقامة المباريات المتبقية لدوري أبطال أفريقيا بعدما كانا موعدهما في الصيف المقبل.

وقال أن الاتحاد الافريقي سيكون اذا ما هدأت أزمة كورونا بالقارة الافريقية خلال الفترة القادمة.

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وكان محدداً لمواجه الرجاء البيضاوي والزمالك في الثاني من مايو المقبل بالمغرب بالإضافة الى مباراة الوداد والأهلي هناك أيضاً بنفس الفترة.

وتتجه النية داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الى تأجيل مباريات نصف نهائي الأبطال في ظل الأوضاع الحالية والعزل الإجباري الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا.