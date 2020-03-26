الزمالك ينفي التفاوض مع فخر الدين بن يوسف والبدري

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جدة - عمرو شويل نفى نادي الزمالك دخوله في مفاوضات مع ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي التونسي فخر الدين بن يوسف والمدافع الأيسر محمود البدري خلال الفترة الحالية لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
أكد خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعبين نهائياً خاصة وان الفريق يمتلك العديد من النجوم في نفس المراكز.
وقال الغندور أن الزمالك لو حابب يجيب لاعب أمامه الأبواب الرسمية وكامل الاحترام لنادي الإسماعيلي الذي يمتلك عقود اللاعبين، بالإضافة الى ان الزمالك يمتلك لاعب مثل أحمد أبو الفتوح وهو أحق بالعودة للفريق خاصة وانه يلعب في المنتخب الأولمبي أساسي وبنادي سموحة مع كل الحترام للبدري.
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