كريم نيدفيد يخضع لفحص طبي وبدأ اولى مراحل العلاج الطبيعي

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جدة - عمرو شويل خضع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي اليوم تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، ويقوم كريم نيدفيد حاليا بأداء مرحلة أولى من العلاج الطبيعي من الثبات ويخوض المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي منتصف أبريل قبل بدء التأهيل البدني.
ويؤدي نيدفيد حاليا جانبا من تدريبات العلاج الطبيعي التي حددها له الطبيب المعالج في ألمانيا ويشرف عليها خالد محمود طبيب الفريق بالتواصل اليومي مع الطبيب الألماني، فيما بدأ محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها اللاعب في ألمانيا .
وأوضح الجهاز الطبي للاهلي ان محمد محمود قد خضع لثلاثة جلسات من التأهيل البدني في النادي وفقا للبرنامج الطبي الخاص به من ألمانيا وذلك قبل قرار غلق النادي ليستمر اللاعب في أداء التدريبات بالمنزل وبمتابعة اخصائي التأهيل طارق عبد العزيز ومحمد النجار .
وأكد الجهاز الطبي ان اللاعب في تحسن مستمر واستجابة جيدة للبرنامج العلاجي وسوف جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وفق المدة الزمنية التي حددهاً الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.
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