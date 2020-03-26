شكرا لقرائتكم عادل طعيمة: صالح جمعة الأقرب للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توقع عادل طعيمة نجم الأهلي السابق أن صالح جمعة الأقرب للرحيل عن النادى الأهلي بنهاية الموسم الحالي، خاصة بعدما اعلن فايلر عدم الحاجة اليه وترحيبه برحيل اللاعب، لاسيما بعد خروج اللاعب تماما من الحسابات الفنية للمدرب السويسري.
وأضاف أن فايلر كان يفكر في رحيل جيرالدو في يناير الماضي قبل أن يتراجع عن القرار ويتم الاستعانة به مع تطبيق سياسة التدوير ووجود اصابات ضربت الفريق، وقد يعيد التفكير في رحيله بنهاية الموسم، وكذلك قد يفكر في استبعاد كريم نيدفيد لابتعاده عن المشاركة للاصابة، ولكن احتمال ضعيف.
وتخطط لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو وبالاتفاق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر على ترتيب القلعة من الداخل بعقد عدة جلسات مع اللاعبين التى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى .
وجددت اللجنة باتفاق مسبق بشكل رسمى لكل من وليد سليمان لمدة موسمين مقبلين، وعقد جلسة أخرى مع زميله أحمد فتحى أول أبريل بعد تأجيل الجلسة التى كانت مقررة بينهما مرتين.
كما تم الاتفاق على الموافقة على رحيل شريف إكرامى، وعرض الاعتزال على حسام عاشور قائد الفريق.
وبات هناك 4 لاعبين تأكد رحيلهم عن الأهلى فى الصيف، ويقضون الساعات الأخيرة الكروية مع الأحمر في مشوارهم الكروي ولو مؤقتا.
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