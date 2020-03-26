شكرا لقرائتكم جمال الغندور :تقدمت باستقالتي بسبب لائحة الحكام ..واحترم الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والذي تقدم باستقالته منذ ساعات للجنة الخماسية انه تقدم باستقالة رسمية الي مجلس الجبلاية بسبب مطالبته بصرف مستحقات الحكام بناء علي اللائحة الجديدة ولكن اتحاد الكرة تمسك بتطبيق اللائحة القديمة .

اكد جمال الغندور اليوم السابع انه يحترم وجهة نظر اللجنة الخماسية بعد التأكيد له انه ألغو جميع القرارات القديمة التي اتخذت قبل توليهم المهمة وعلي رأسها لائحة الحكام الجديدة وهو ما رفضه الغندور وتقدم باستقالة مكتوبة معتذرا عن الاستمرار في رئاسة اللجنة .

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة باستقالة رسمية والتضامن مع جمال الغندور في استقالته من رئاسة الجبلاية اليوم.

ما زالت ازمة صرف مستحقات الحكام قائمة داخل اتحاد الكرة بسبب تاخر صرفها حتي الان والاختلاف حول تطبيق اللائحة الجديدة أم الاستمرار بالعمل باللائحة القديمة وما زال الخلاف قائم حتي الان.

كان ثروت سويلم القائم بأعمال رءيس اتحاد الكرة قد وافق علي التعديل الذي قام به سمير عثمان رئيس لجنة الحكام ورفع بدل الحكام ل5000 آلاف جنيه بدلًا من ٣ احكام الدوري الممتاز و 1750 القسم الثاني بدلًا من 1000جنيه وهو ما رفضه مسئولو اللجنة الخماسية.

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وفى اطار مختلف تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأكيدات من مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتمديد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين بشكل مبدئى لحين الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بعدما تأكد إقامة الانتخابات نهاية أغسطس أو منتصف سبتمبر المقبلين .

وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وتحديد يونيو المقبل موعدا للجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها تسبب فى تمديد قرار التعيين شهرين لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

واعترضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على الأنباء التى اثيرت مؤخرا بشأن عدم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، فى الانتخابات المقبلة بناء على توصية من الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا"، ما يعنى السماح لعدد كبير من اعضاء المجلس السابق بخوض الانتخابات رغم انطباق بند ال٨ سنوات عليهم .. وأرجعت الجمعية العمومية سبب اعتراضها الى ان البنود الجديدة فى اللائحة هى التى لا يتم تطبيقها بأثر رجعى، اما بند الـ8 سنوات فهو بند موجود فى اللائحة القديمة وليس جديدا مطالبين اللجنة الخماسية بتطبيقه بأثر ممتد، وهو ما سيتم حسمه فى الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة عقب شهر رمضان المعظم .. وكان مصدر مسئول باتحاد الكرة قال أنه سيتم اعتماد بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة التى يتم إعدادها حالياً، مؤكدا أن هذا البند لا يمنع الرباعى سيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح من عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة المقرر لها نهاية العام الجارى 2020.

وتابع مسئول الجبلاية أن الاتحاد الدولى فيفا، يطبق البنود الجديدة مع بدء وضعه فى اللائحة، ولا يتم العمل بها بآثر رجعى، وبالتالى فإن بند الـ8 سنين الذى سيتم إعتماده فى اللائحة الجديدة سيتم العمل به بعد إعتماد اللائحة من قبل الجمعية العمومية.. وأخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتقليص عدد أندية الجمعية العمومية للجبلاية إلى 98 ناديا بعد 30 يونيو المقبل، وهو موعد إنتهاء السنة المالية وفقا للائحة اتحاد الكرة، على أن يكون من حق هذا العدد حضور الجمعية العمومية للجبلاية التى تقام بها الانتخابات لاختيار مجلس جديد.