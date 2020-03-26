شكرا لقرائتكم أبو مسلم: رفضت اللعب للزمالك بعد تسريحي من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق أنه رفض اللعب في الزمالك بعد تسريحه من الأهلي في سن مبكرة، رغم أن أكثر لاعب من زملائه انضم إلى صفوف القلعة البيضاء بعد إلغاء فريق 1981 بالأهلي.

قال أبو مسلم في تصريحات لـ"الخليج 365": " بعد تسريحنا من الأهلي الكل تفرق بعد ذلك وانا رفض اروح الزمالك لأن هناك أسماء راحت الزمالك وقلتلهم انا اخواتي كلهم اهلاوية وانا اهلاوية".

Advertisements

استكمل حديثه: "كابتن ابراهيم عبد الصمد هو اللي مشانا كلنا وبعد كده استقريت على اللعب لنادي النيل وهناك قابلت الكابتن فتحي عماشة وكان ماسك مدير فني لفريق 81 بمزارع دينا وكان كل ما نلعب مباراة ودية ضد الأهلي، كنت أنا وحسين أمين ولاعب آخر اسمه رامز".

أضاف: "كانوا يدونا أجازة لعدم اللعب ضد الأهلي خشية من تعاقده معنا ، وكان يرغب في انتقالنا إلى مزارع دينا، وأقنعني باللعب لمزارع دينا مقابل الحصول على ألف جنيه ونصف عام 96 ولعبت وعمري 14 و15 سنة معه وبعدها دخلنا منتخب الشباب مع شوقي غريب".

ولعب أحمد أبو مسلم في صفوف عدة أندية مثل الأهلي ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي والاسماعيلي والانتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف.