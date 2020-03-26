شكرا لقرائتكم طبيب الاهلي يتواصل مع الفرق الطبية بألمانيا المشرفه على اصابات الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد محمود ،طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه يتواصل مع الأجهزة الطبية التي تشرف على تأهيل وعلاج إصابات لاعبي الفريق في ألمانيا بشكل مستمر، موضحاً :"فترة التوقف الحالية وحظر الطيران حول العالم ، بالإضافة إلى الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما على اي من المسافرين الي ألمانيا يزيد من صعوبة سفر اي لاعب حاليا لمتابعة برنامجه التأهيلي .

وأضاف طبيب الأهلي: نتابع بشكل مستمر مع الأطباء الألمان المعنيين بحالة الرباعي سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود تطورات برامجهم التأهيلية لتفادي اي قصور في البرامج الموضوعة لهم من الجانب الألماني .

Advertisements

وأوضح : نقوم بمراسلات شبه يومية يتضمنها فيديوهات لكل لاعب منهم توجه إلى طبيبه في ألمانيا للوقوف على اي تطورات بشكل يومي.

وأتم: الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للاعبين الأربعة وكل منهم مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي .