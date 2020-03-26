شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 26 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 26 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، كارتيرون يطلب زيادة عقده 20 % عن الموسم الحالي مع الزمالك كارتيرون يطلب زيادة عقده 20 % عن الموسم الحالي مع الزمالك اقترب الزمالك من انهاء ملف التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، بعدما ابدي الطرفان رغبتهما في استمرار التعاقد لموسم مقبل، خاصة ان المدير الفني الفرنسي حقق العديد من النجاحات في وقت قياسي مع الزمالك واخرها التتويج ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي امام الترجي والأهلي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. الاتحاد التونسي يعلن مساهمة فرجانى ساسى فى مكافحة فيروس كورونا أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مشاركة النجم فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، فى مكافحة فيروس كورونا، بتبرعه بمبلغ مالى. Advertisements تقرير زيزو الطبى يحدد مصير عودة روقة للزمالك يحسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مصير محمد اشرف روقة لاعب الفريق المعار الي طلائع الجيش الموسم الحالي، وذلك في اطار سياسة النادي في تحديد مصير المعارين سواء بالعودة مرة اخري الي الزمالك او تسويقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 26 / 3 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.