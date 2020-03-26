شكرا لقرائتكم خبر عن الريشة الطائرة يطبق نظام "الروتيشن" على الموظفين لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى رئيس إتحاد الريشة الطائرة عن تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقال إنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء.

وأشار التهامى إلى إيقاف تدريبات جميع الفرق و اللاعبين خاصة فى ظل الإعلان عن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد الريشة الطائرة مواعيد استنئاف النشاط عقب انتهاء تعليق النشاط .

ومن ناحية أخرى، أكد هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 حتى صيف 2021 للوقاية من فيروس كورونا، هو قرار جيد وفي توقيته، مشيرا إلى أنه كان يتوقع التأجيل بسبب تفشي الفيروس بالصين وأوروبا، مؤكدا إن سلامة اللاعبين أهم كثيرا من إقامة أي محفل عالمي.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا الثلاثاء الماضي، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

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وقالت اللجنة في البيان الرسمي إن الاجتماع شهد انضمام كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

وأعرب الرئيس باخ ورئيس الوزراء آبي عن قلقهما المشترك بشأن تفشى كورونا العالمي، وآثاره على الحياة اليومية والتأثير الكبير الذي تعرض له الرياضيين العالميين الذين يستعدون للمشاركة.

وتابع البيان: "نثنى على مجهودات اليابان في مكافحة الفيروس الذى أدى الانتشار غير المسبوق وغير المتوقع لتفشي المرض إلى تدهور الوضع في بقية العالم بعد تسجيل حوال 375 ألف حالة في جميع أنحاء العالم وفي كل بلد تقريبًا، ويتزايد عددها كل ساعة".