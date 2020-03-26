شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مقلد من موقع حريق الزمالك: لا يوجد تلفيات.. وحررنا "محضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لا يوجد تلفيات فى مقر النادى من جراء الحريق الذى نشب اليوم الخميس فى مقر القلعة البيضاء.

وقال علاء مقلد فى تصريحات لليوم السابع: "أنا متواجد الآن فى مقر الزمالك وتم السيطرة على الموقف من جانب رجال الأمن والمطافى تواجدت وأنهت الموقف وحررنا محضر بالواقعة حيث جاء الحريق نتيجة وقوع شظي علي مخلفات داخل النادى وجاء ذلك الشظي المشتعل من أعمال اللحام في الشاذلية".

ونشب حريق فى مقر نادى الزمالك، اليوم، الخميس، حيث جاء اشتعال الحريق فى المكان المتواجد بالقرب من الحامدية الشاذلية، حيث جاء الحريق بسبب عمليات اللحام فى سطح الحامدية الشاذلية حيث وقع حديد مشتعل على خشب متواجد داخل الزمالك وأدت شرارة النار إلى اشتعال حريق داخل مقر الزمالك.