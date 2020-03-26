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أحمد مرتضى منصور يؤكد انتهاء حريق مقر الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه تأكد من انتهاء حريق مقر نادى القلعة البيضاء الذي نشب اليوم الخميس.

وأوضح أحمد مرتضى لليوم السابع إنه متواجد في التوقيت الحالي في المنزل بسبب فرض حظر التجوال إلا إنه تواصل تليفونيا وتواجد فوق "سطح" منزله لرؤية الموقف بشكل كامل.

ونشب حريق فى مقر نادى الزمالك، اليوم، الخميس، حيث جاء اشتعال الحريق فى المكان المتواجد بالقرب من الحامدية الشاذلية، حيث جاء الحريق بسبب عمليات اللحام فى سطح الحامدية الشاذلية حيث وقع حديد مشتعل على خشب متواجد داخل الزمالك وأدت شرارة النار إلى اشتعال حريق داخل مقر الزمالك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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