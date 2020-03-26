شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الأوليمبي واللاعبين يتكفلون ب600 أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أسرة المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون ولاعبي الفريق المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

يضم الجهاز المعاون لشوقي غريب كلا من علاء عبد العزيز مدير المنتخب و معتمد جمال مدرب عام و وائل رياض و محمد شوقي مدربان و اسامه عبد الكريم مدرب حراس و كمال عبد الواحد مدرب لياقة بدنية و ايمن زين وصلاح عاشور و محمد صلاح جهاز طبي و محمد العشري و ايمن سليمان إداريين .

من جهتها رحبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني بمبادرة أسرة المنتخب الأوليمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفني ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة ، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.