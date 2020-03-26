حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها تأكيدات اتحاد الكرة بأن تأجيل أولمبياد طوكيو لن يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة.
اتحاد الكرة: تأجيل أولمبياد طوكيو لن يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة
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