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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها تأكيدات اتحاد الكرة بأن تأجيل أولمبياد طوكيو لن يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة.

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