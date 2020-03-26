شكرا لقرائتكم خبر عن "شرارة حديد" تشعل حريق داخل مقر نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب حريق في مقر نادي الزمالك، اليوم، الخميس، حيث جاء اشتعال الحريق في المكان المتواجد بالقرب من الحامدية الشاذلية.
وجاء الحريق بسبب عمليات اللحام في سطح الحامدية الشاذلية حيث وقع حديد مشتعل على خشب متواجد داخل الزمالك وأدت شرارة النار إلى اشتعال حريق داخل مقر الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر "شرارة حديد" تشعل حريق داخل مقر نادى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.