شكرا لقرائتكم خبر عن "شرارة حديد" تشعل حريق داخل مقر نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشب حريق في مقر نادي الزمالك، اليوم، الخميس، حيث جاء اشتعال الحريق في المكان المتواجد بالقرب من الحامدية الشاذلية.

وجاء الحريق بسبب عمليات اللحام في سطح الحامدية الشاذلية حيث وقع حديد مشتعل على خشب متواجد داخل الزمالك وأدت شرارة النار إلى اشتعال حريق داخل مقر الزمالك.