سوبر كورة .. أبو مسلم يكشف سبب رفضه اللعب للزمالك بعد تسريحه من الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق أنه رفض اللعب في الزمالك بعد تسريحه من الأهلي في سن مبكرة، رغم أن أكثر لاعب من زملائه انضم إلى صفوف القلعة البيضاء بعد إلغاء فريق 1981 بالأهلي.
ولعب أحمد أبو مسلم في صفوف عدة أندية مثل الأهلي ومزارع دينا وستاسبورج الفرنسي وليرس البلجيكي والاسماعيلي والانتاج الحربي وسموحة وتليفونات بني سويف.
ويؤمن أحمد أبو مسلم نجم الأهلي بأن المستفيد من إلغاء الدوري هي الأندية المتواجدة بقاع الدوري، وترغب في عدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية مثل نادي مصر والمقاصة ووادي دجلة وطنطا، وكذلك نادي عريق مصل الترسانة المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثالثة، رغم أنه نادي له تاريخ كبير في الكرة المصرية.
شدد أبو مسلم على أن الظروف القهرية تواجه الجميع والكل يتضرر من الوضع الحالي، متوقعا أن يصدر قرارا بإلغاء النشاط الرياضي والدوري في الفترة القادمة، في ظل تغير الأوضاع من سيء إلى أسوأ مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتعاني كرة القدم من قرارات تعليق النشاط في مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة ووفاة آلاف المواطنيين بمختلف دول العالم.
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