شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطالب قمصان بتجهيز تقرير عن معاري الأهلي قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من سامي قمصان مدرب الفريق المساعد، إعداد تقرير عن لاعبي الفريق المعارين لأندية أخري تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنهم سواء بعودة بعضهم لصفوف الفريق أو تجديد اعارتهم أو بيعهم بشكل نهائي.

وعلم الخليج 365 أن الجهاز الفني للأهلي استقر بشكل كبير على عودة الثنائي أكرم توفيق ومحمد شريف، في الوقت الذي لازال موقف باقي اللاعبين المعارين معلقا، وتلقى محمد شريف عدداً من العروض فى الدوريات الخليجية خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه خلال فترة الإعارة مما يهدد استمراره فى الموسم المقبل مع الفريق البترولى، حيث ينتظر اللاعب موقف النشاط الكروى فى الموسم الحالى من أجل تحديد وجهته، حيث يرغب اللاعب فى العودة إلى الأهلى وحال عدم إتمام المسألة سيبدأ بحث العروض التى تلقاها إلى جانب بحث موقفه من الاستمرار فى إنبى.

وأظهر محمد شريف مستوى رائع فى إنبى، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء، في الوقت الذي أصبحت عودة أكرم توفيق ضرورة ملحة في ظل عدم تجديد عقد حسام عاشور.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامج بدني من منازلهم، بعد ارسال السويسري رينيه فايلر برنامج تدريبي للاعبي الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجري في المنزل أو في الشارع.