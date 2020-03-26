شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تتضامن مع الغندور وتقدم استقالة لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة باستقالة رسمية تضامنية مع جمال الغندور رئيس اللجنة في استقالته التى تقدم بها لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اعتراضا علي تأخر صرف رواتب قضاة الملاعب.

وما زالت أزمة صرف مستحقات الحكام قائمة داخل اتحاد الكرة بسبب تاخر صرفها حتي الآن والاختلاف حول تطبيق اللائحة الجديدة أم الاستمرار بالعمل باللائحة القديمة وما زال الخلاف قائم حتي الان ليتقدم الغندور باستقالته.

كان ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة فى وقت سابق قد وافق علي التعديل الذي قام به سمير عثمان رئيس لجنة الحكام ورفع بدل الحكام لـ5000 آلاف جنيه بدلًا من 3 آلاف لحكام الدوري الممتاز و 1750 القسم الثاني بدلًا من 1000جنيه .

وفى اطار مختلف تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأكيدات من مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتمديد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين بشكل مبدئى لحين الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بعدما تأكد إقامة الانتخابات نهاية أغسطس أو منتصف سبتمبر المقبلين .

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وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وتحديد يونيو المقبل موعدا للجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها تسبب فى تمديد قرار التعيين شهرين لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

واعترضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على الأنباء التى اثيرت مؤخرا بشأن عدم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، فى الانتخابات المقبلة بناء على توصية من الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا"، ما يعنى السماح لعدد كبير من اعضاء المجلس السابق بخوض الانتخابات رغم انطباق بند ال٨ سنوات عليهم .. وأرجعت الجمعية العمومية سبب اعتراضها الى ان البنود الجديدة فى اللائحة هى التى لا يتم تطبيقها بأثر رجعى، اما بند الـ8 سنوات فهو بند موجود فى اللائحة القديمة وليس جديدا مطالبين اللجنة الخماسية بتطبيقه بأثر ممتد، وهو ما سيتم حسمه فى الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة عقب شهر رمضان المعظم .. وكان مصدر مسئول باتحاد الكرة قال أنه سيتم اعتماد بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة التى يتم إعدادها حالياً، مؤكدا أن هذا البند لا يمنع الرباعى سيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح من عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة المقرر لها نهاية العام الجارى 2020.

وتابع مسئول الجبلاية أن الاتحاد الدولى فيفا، يطبق البنود الجديدة مع بدء وضعه فى اللائحة، ولا يتم العمل بها بآثر رجعى، وبالتالى فإن بند الـ8 سنين الذى سيتم إعتماده فى اللائحة الجديدة سيتم العمل به بعد إعتماد اللائحة من قبل الجمعية العمومية.. وأخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتقليص عدد أندية الجمعية العمومية للجبلاية إلى 98 ناديا بعد 30 يونيو المقبل، وهو موعد إنتهاء السنة المالية وفقا للائحة اتحاد الكرة، على أن يكون من حق هذا العدد حضور الجمعية العمومية للجبلاية التى تقام بها الانتخابات لاختيار مجلس جديد.