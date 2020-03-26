محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
نفى عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي الإساءة لأحمد فتحي ظهير الأهلي الدولي على خلفية التفاوض لتجديد عقده.
ويحاول الأهلي تجديد عقد فتحي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وحدد الأثنين القادم موعداً ثالثاً للتفاوض مع لجنة التخطيط.
وقال القيعي لقناة الأهلي " لم أسيء لفتحي وأرفض التشكيك في علاقتي معه".
وأضاف "رسالتي فقط كانت لنادر شوقي وجاء من منطلق الود والعلاقة التي تربطني به، فقط طلبت منه حسم الموقف".
وأكمل " من حق شوقي استخدام الأسلوب الذي يراه في التفاوض".
وأنهى " تحدثن من وجهة نظري وبقدر ما أطلع عليه من الأمور وتم اجتزاء حديثي".
كانت هذه تفاصيل خبر القيعي: لم أسيء لفتحي .. ومن حق وكيله استخدام الأسلوب الذي يراه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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