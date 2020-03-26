مستشفى الأهلي.. تعرف على موعد عودة الرباعي المصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

جاءت فترة توقف نشاط كرة القدم في مصر ضمن الاجراءات الاحترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا في صالح بعض من لاعبي الأهلي المصابين الذين اقتربوا من العودة لدعم الفريق الأحمر.

حمدي فتحي بدأ تدريبات الجري وانتقل إلى المرحلة قبل الأخيرة في التأهيل استعداداً للعودة قبل نهاية الشهر المقبل "أبريل" ليصبح جاهزاً للمشاركة مع فريق رينيه فايلر.

ويسير حمدي فتحي على برنامج علاجي وضعه له الطبيب الألماني المُعالج له، ليبدأ اللاعب خلال المرحلة الحالية تدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة.

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أما مدافع الأهلي سعد سمير فيواصل البرنامج التأهلي حتى يصبح جاهزاً للعودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات خلال شهر مايو المقبل.

ويتابع سعد سمير تدريباته من خلال برنامج تدريبي يومي مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق عبر تطبيق "واتسآب" على الهاتف المحمول.

وعلى جانب أخر يواصل الثنائي كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود عمليات التأهيل البدني تحت إشراف طبي في المنزل.