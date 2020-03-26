طبيب الأهلي: نتواصل يوميًا لمتابعة حالة الرباعي المصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف خالد محمود طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتواصل يوميًا مع الأجهزة الطبية والتي تشرف على حالة إصابات لاعب فريق في ألمانيا بصورة مستمرة.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأحمر، الخميس، أن فترة التوقف الحالية وحظر الطيران حول العالم بالإضافة إلى الحجر الصحفي لمدة أسبوعين على أي من المسافرين إلى ألمانيا يزيد من صعوبة سفر أي لاعب في الفترة الحالية.

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وأوضح طبيب الأهلي، أنه يتابع بصورة مستمرة مع الأطباء المشرفين على حالة رباعي الفريق سعد الدين سمير، حمدي فتحي، محمد محمود وكريم نيدفيد لتفادي أي قصور في البرامج التي وضعت لهم من الجانب الألماني.

طبيب الأهلي أكد خلال تصريحاته إلى أنه يتواصل مع الرباعي بالتنسيق عبر "واتس آب" حتى لا يتأثر أي لاعب منهم أو تطول مدة غيابه عن الفترة المحددة.

وأنهى خالد محمود تصريحاته، أن الأمور تسير بطريقة جيدة بالنسبة لحالة الرباعي المصاب حيث يقوم كل منهم بتنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي.