هدرسفيلد يوضح لـ"الخليج 365" مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ديفيد ترلفال سايكس المسئول عن إدارة الإعلام في نادي هدرسفيلد الانجليزي بأن موقف رمضان صبحي من البقاء مع الأهلي بعد نهاية إعارته في 30 يونيو، لا يمكن تحديده إلا بعد حسم مصير الموسم الحالي.

وقال مسئول الإعلام في هدرسفيلد بتصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "لا يمكننا أن نعلق على الموقف الخاص برمضان صبحي قبل معرفة مصير الموسم الحالي."

ويلعب رمضان صبحي للأهلي معارًا من هدرسفيلد حتى 30 يونيو القادم، ومع تأجيل مسابقات كرة القدم في مختلف بلدان العالم سيكون من الصعب انهاء الموسم المحلي قبل هذا التوقيت، وهو ما بادرت إليه إدارة بريميرليج بمد موسم 2019-2020 لأجل غير مسمى.

ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأونة الحالية آلية التعامل مع عقود اللاعبين التي سيتم التعامل بها باعتبار الفترة الحالية تندرج تحت بند "القوة القاهرة".