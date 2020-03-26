الغندور يعتذر عن استكمال مهمته باتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قدّم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتذارًا عن استكمال مهمته للجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وأفاد المركز الإعلامي باتحاد الكرة، مساء الخميس، أن الغندور بجانب أعضاء لجنة الحكام قرروا الاعتذار عن عدم استكمال مهمتهم أمام اللجنة الخماسية.

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قرار الغندور اتخذ في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب مواجهة تفشي فيروس كورونا وانعكاسه سلبٍا على مسابقات كرة القدم.

وتشهد الفترة الحالية توقف مسابقة الدوري بجانب جميع المسابقات المحلية في مصر بعد قرار من رئاسة الوزراء المصري بتعليق الأنشطة الرياضية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اتخذت قرارًا مؤخرًا بتعليق الأشنطة الرياضية مرة أخرى لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا والذي يهدد العالم بأكمله.