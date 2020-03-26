رئيس صنداونز يشكر الخطيب ويطلب التعاون مع الأهلي لتطوير الكُرة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أرسل موستافي رئيس نادي صنداونز الجنوب إفريقي خطاباً إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تضمن شكر على الخطاب الأخير الذي تم إرساله إلى فريق بيتسو موسيماني.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد أرسل خطاباً إلى رئيس صنداونز يشكره على حسن الاستقبال والضيافة في بريتوريا بعد مواجهة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

موستافي طلب التعاون مع النادي الأهلي صاحب الشعبية الطاغية في إفريقيا والعمل معه على تطوير كرة القدم في القارة السمراء خلال السنوات المقبلة.

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وأشار رئيس صنداونز إلى أنه متابع جيد للنادي الأهلي ويعرف نجاحاته على مدى التاريخ داخل القارة الإفريقية، معرباً عن ثقته في تحقيق العملاق الأحمر المزيد من البطولات والنجاحات.

واعترف موستافي بأن الأهلي هو الأحق بالتتويج بالنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن على كل أندية القارة أن تفخر بالنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

يذكر أن الأهلي نجح في التغلب على صنداونز في القاهرة 2-0 والتعادل في بريتوريا 1-1 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتأهل إلى نصف النهائي.