استياء في المصري بسبب المستحقات.. ورد رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو وعبد الرحمن طارق:

صرح مصدر داخل فريق الكرة بنادي المصري البورسعيدي، أن هناك حالة غضب بين اللاعبين بسبب تأخر صرف المستحقات المالية.

وقال مصدر بالفريق لمصراوي -فضل عدم الكشف عن اسمه- أن هناك استياء من جانب اللاعبين بسبب عدم حصولهم على رواتبهم المستحقة في الفترة الاخيرة.

وأكد المصدر في حديثه الى انه لم يتم صرف المكافآت الخاصة بالتأهل لربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية بجانب مكافآة الفوز على سموحة في الدوري، بجانب مستحقات تخص اخر ٣ اشهر.

وأشار المصدر الى أن عدد من لاعبي الفريق يتجهون للبحث عن عروض خارج النادي الموسم المقبل بسبب أزمة المستحقات.

Advertisements

واختتم مؤكدا "هناك لاعبون يعانون بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم المالية مؤخرا".

ومن جانبه رد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري في تصريحات خاصة ليلا كورة قائلا "لا يوجد اي أزمة تخص مستحقات اللاعبين".

وتابع "لاعبو المصري حصلوا على ٧٧٪؜ من قيمة عقودهم، وما يتبقى من مبالغ مالية، سيتم صرفها لهم عقب انتهاء مسابقة الدوري هذا الموسم".

واضاف "نحن لا نصرف رواتب شهرية، لكن هناك مواعيد محددة لتلك المستحقات، المبلغ المتبقي لكل لاعب من المفترض صرفه بنهاية الموسم، ونحن حاليا في فترة توقف للنشاط".

وكان اتحاد الكرة قد قام بتمديد فترة توقف النشاط في مصر التزاما بقرارات رئاسة الوزراء بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).