بالوتيلي يمهد الطريق لانضمام فالكاو إلى الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
كشف تقرير إخباري اليوم الخميس أن نادي جالطه سراي التركي لكرة القدم دخل في مفاوضات جادة لضم ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا الإيطالي بداية من الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة" أقسام" التركية أن جالطه سراي يسعى لدعم هجومه من خلال التعاقد مع بالوتيلي / 29 عاما/.
وفي حال نجاح صفقة انضمام بالوتيلي إلى جالطه سراي، فإن ذلك ربما يمهد الطريق نحو انضمام الكولومبي رادميل فالكاو إلى الهلال السعودي .
ويعد الهلال أحد الأندية الراغبة في ضم فالكاو، في ظل اقتراب عقد مهاجمه الفرنسي بافيتمبي جوميز من نهايته بحلول نهاية يونيو المقبل.
كان تقرير إخباري قد ذكر في وقت سابق من اليوم الخميس أن جوميز مهاجم بات أحد الخيارات المفضلة لنادي بشكتاش التركي، حيث يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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