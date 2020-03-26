محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح دافيد سيزا عضو الجهاز الفني في الأهلي، بأن هدف الفريق هو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لكنه أكد على صعوبة مواجهة الوداد البيضاوي، وصرح بأنه لا يعلم شيء عن مستقبله.
وقال سيزا في تصريحاته لموقع "nau" السويسري، ردًا على سؤال حول تأثير التوقف الحالي على الفريق: "اللاعبون يحاولون التقليل من تأثير الموقف من خلال التدريبات الفردية، يجب أن يكون الجميع في حالة بدنية جيدة من أجل الاستعداد لعودة الكرة."
أما عن فرص الأهلي في دوري الأبطال: "بالطبع، هناك فرصة للفوز بدوري الأبطال إذا تأهلت لنصف النهائي، لكن هناك ثلاثة أندية أخرى أصحاب مستوى رائع يرغبون في الفوز أيضًا."
وتابع: "الآن يجب أن نفوز على الوداد البيضاوي في نصف النهائي، سنكون أمام مباراتين في غاية الصعوبة ضد منافس جيد."
وتحدث عن مستقبله، قائلًا: "كي أكون أمينًا، لم أفكر كثيرًا في مستقبلي، أنا أركز فقط في النجاح مع الأهلي خلال الموسم الحالي، بشكل شخصي أحب الأمور هنا كثيرًا، فأنا أعمل في نادي كبير مثل الأهلي."
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد فايلر: لدينا فرصة للفوز بالأبطال لكن نواجه منافس صعب.. ولا أعلم مستقبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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