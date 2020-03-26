كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن استقالة لجنة الحكام ليس لها بقريب أو بعيد بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتي تفجرت مؤخرا.
وأوضح المصدر أن لجنة الحكام ورئيسها جمال
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالجبلاية .. لا علاقة لإستقالة الغندور ولجنته بمستحقات الحكام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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