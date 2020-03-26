مصدر بالجبلاية .. لا علاقة لإستقالة الغندور ولجنته بمستحقات الحكام

كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن استقالة لجنة الحكام ليس لها بقريب أو بعيد بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتي تفجرت مؤخرا.

وأوضح المصدر أن لجنة الحكام ورئيسها جمال

الغندور لم تناقش من قريب أو بعيد ملف أزمة مستحقات الحكام مع إدارة اللجنة المؤقتة للجبلاية، ولم تكن هناك أي مشاورات بهذا الشأن. وأضاف بأن اللجنة استقالت لأنها استشعرت الحرج في قبول رواتبهم الشهرية بدون تقديم عمل واضح للجنة الحكام في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا في مصر، ولم تكن مستحقات الحكام المتأخرة سببا على الإطلاق.