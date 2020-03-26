الفيفا يناقش تخفيض رواتب اللاعبين إلي النصف.. والتطبيق الأسبوع المقبل

عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اجتماعاً اليكترونياً لمدة ثلاثة ساعات بعد ظهر اليوم الخميس، لمناقشة آخر التطورات والتغييرات التي يحتاجها الاتحاد لمواجهة الأزمة العالمية الحالية بسبب فيروس كورونا.
تخفيض الرواتب
وشهد الاجتماع بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية مناقشة عدد من الاقتراحات لتخطي هذه الأزمة، وسط توقعات بأن تدخل هذه المقترحات حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل.
ويتعلق أول الإجراءات التي تمت مناقشتها بطلب تخفيض اللاعبين لرواتبهم، بنسبة 50% حتى انتهاء فترةتعليق النشاط الكروي، وهو الأمر الذي تم تطبيقه بالبريمييرليغ، على أن تعود العقود لوضعها الأصلي بعد نهاية الأزمة الحالية.
محاذير هامة
وناقش الفيفا عدم السماح للأندية بفسخ تعاقداتها مع اللاعبين أو المجربين خلال الفترة الحالية.
كما تم اقتراح إنشاء صندوقاً اقتصادياً بأكثر من مائة مليون يورو، كضمان للحفاظ على لعبة كرة القدم في وضعها الحالي بمشاركة الفيفا والأنديةوالرعاة والاتحادات وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً نسبياً.
كما تم الاتفاق على تمديد عقود جميع اللاعبين المحترفين حتى نهاية الموسم الجاري، مع تحمل الأندية لقيمة هذا التمديد.
فترة الانتقالات
وأوضحت "ماركا" في تقريرها أن الاجتماع ناقش اقتراحاً بأن تمتد فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي لمدة تصل إلى 16 أسبوعا، على الرغم من طلب الأندية لمد فترة الانتقالات حتى نهاية العام الحالي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه لم يتم تحديد موعداً لنهاية الموسم الحالي، على أن يتولى كل اتحاد اتخاذ القرار المناسب بالنسبة له دون تعارض مع الظروف الصحية.
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