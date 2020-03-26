محمد محمود يواصل تتفيذ برنامجه البدني من المنزل

بدأ محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها اللاعب في ألمانيا .
وأوضح الجهاز الطبي للاهلي ان
وأكد الجهاز الطبي ان اللاعب في تحسن مستمر واستجابة جيدة للبرنامج العلاجي وسوف جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وفق المدة الزمنية التي حددهاً الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.
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