طبيب الأهلي: نتواصل يوميا مع الأجهزة الطبية المسؤولة عن المصابين

قال خالد محمود ،طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه يتواصل مع الأجهزة الطبية التي تشرف على تأهيل وعلاج إصابات لاعبي الفريق في ألمانيا بشكل مستمر . وأوضح محمود : فترة التوقف الحالية وحظر الطيران حول العالم ، بالإضافة إلى الحجر الصحي

لمدة ١٤ يوما على اي من المسافرين الي ألمانيا يزيد من صعوبة سفر اي لاعب حاليا لمتابعة برنامجه التأهيلي.وأضاف: نتابع بشكل مستمر مع الأطباء الألمان المعنيين بحالة الرباعي سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود تطورات برامجهم التأهيلية لتفادي اي قصور في البرامج الموضوعة لهم من الجانب الألماني .وأوضح : نقوم بمراسلات شبه يومية يتضمنها فيديوهات لكل لاعب منهم توجه إلى طبيبه في ألمانيا للوقوف على اي تطورات بشكل يومي. وأتم: الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للاعبين الأربعة وكل منهم مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي .