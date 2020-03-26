الخطيب يتلقى خطابًا من رئيس نادي صن داونز.. تعرّف على تفاصيله

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا من السيد موستافي، رئيس صن داونز الجنوب أفريقي، أكد خلاله الأخير تقديره الكبير للأهلي ورئيسه، معربًا عن رغبة ناديه في التعاون والعمل معًا مع نادي القرن، لشعبيته وقيمة رئيسه الكبيرة، وذلك لتطوير كرة القدم في القارة الأفريقية.

وأوضح رئيس صن داونز في خطابه أنه متابع جيد للأهلي ونجاحاته على مدى التاريخ، وأنه يثق في تحقيق النادي مزيدًا من الانتصارات المستقبلية.

وأضاف أن الأهلي يستحق التتويج بنسخة دوري رابطة الأبطال هذا

الموسم، مؤكدًا أن جميع الأندية الأفريقية يجب أن تفخر بالأهلي ورئيسه.جاء نص الخطاب كالتالي: شكرًا جزيلًا على خطابك الأخير... على الأهلي أن يفخر بأن لديهم رئيسًا مثلك، وليس الأهلي فقط بل جميع الأندية الأفريقية، التي من بينها تم اختيار الأهلي نادي القرن بأفريقيا، عليهم جميعًا بأن يفخروا بوجودك رئيسًا للأهلي.لقد كنتُ دائمًا متابعًا جيدًا للأهلي ونجاحاته الكبيرة على مر السنين، وأنا على ثقة تامة أن هذا النادي وتحت قيادتك سيحقق المزيد من النجاحات والنمو. أود دائمًا أن نعمل معًا، وأن يعمل الأهلي وصن داونز على تطوير كرة القدم داخل بلادنا و داخل قارتنا الأفريقية.أتمنى لك التوفيق فيما هو قادم، وأنتم تستحقون الفوز بلقب دوري الأبطال لهذا العام. إلى أن أراك قريبًا.لك مني كل التحية.وكان الخطيب أرسل في وقت سابق خطابًا إلى رئيس نادي صن داونز، عبر فيه عن شكره وتقديره لجهوده الطيبة التي بذلها ومسؤولو ناديه في التعاون الكامل مع وفد الأهلي في جنوب أفريقيا، أثناء خوض مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بمدينة بريتوريا.