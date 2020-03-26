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أمريكا الجنوبية تدعم أنديتها المشاركة بالبطولات القارية

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أعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم، دعم الأندية المشاركة في بطولتي كأس ليبرتادوريس وبطولة سودأمريكا، بسبب تداعيات فيروس .
ويقدم الاتحاد دعم مادي يقدر بـ 60% من المكآفات الخاصة بالمشاركة بالبطولتين، ويوجه إلى الأندية لدعم العاملين بها والتمكن

من سداد أي التزامات مادية.
ولم يفصح الاتحاد عن موعد عودة الأنشطة القارية مرة أخرة، واصفاً الأمر بالصعب، والذي يستوجب من الجميع ردود فعل عاجلة.
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