برشلونة يحسم مفاوضاته لضم لاعب ساو باولو البرازيلي

بدأ برشلونة في حسم مفاوضاته بشكل نهائي مع جوستافو مايا، لاعب ساو باولو البرازيلي، لينتقل إلى صفوف الفريق الكتالوني بشكل نهائي.

وقرر برشلونة حسم المفاوضات بشكل سريع، بعدما بدأ كل من ليفربول وأتلتيكو مدريد في متابعة اللاعب للدخول في

الصفقة.

وذكرت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية أن برشلونة وافق على دفع رسوم أولية بقيمة مليون يورو، ثم يدفع 3.5 مليون أخرى ليملك حقوق اللاعب بنسبة 70%.