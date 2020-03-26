العدل: سلامة الأرواح أهم من أي نشاط رياضي

طالب الدكتور محمود العدل عضو الأتحاد المصري لكرة اليد الوسط الرياضي المصري الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن سلامة اللاعبين وأسرهم والأجهزة الفنية والطبية والإدارية أهم بكثير من الخسائر الاقتصادية والمالية نتيجة توقف النشاط الرياضي عالميا.

وأشاد العدل بقرار مجلس الوزراء من حيث تعليق التجمعات والأنشطة المختلفة ومنها النشاط الرياضي واتخاذ الإجراءات الوقائية كي لا يتفاقم المرض، داعيا المواطنين لعدم استغلال هذة العطلة الصحية والتواجد بكثافة في الشوارع وغيرها، وتقليل التجمعات لمنع انتشار الفيروس.

وقال إن أجهزة الدولة تقوم حاليًا بتعقيم المباني والمنشآت الحكومية

عامة والرياضية خاصة لضمان عودة الحياة لطبيعتها فى أقرب وقت ممكن عقب الإعلان على القضاء على هذا الفيروس.

أضاف أن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر أبلغ جميع المسئولين وقيادات ورؤساء لجان المسابقات بتعليق الأنشطة وسرعة اتخاذ اللازم تنفيذا لتعليمات الحكومة الذي ياتى حفاظا على الأرواح والحد من انتشار الوباء.

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وأشار العدل أن الاتحاد المصري لكرة اليد يحرص الفترة الحالية فى المقام الأول مواجهة المرض والقضاء عليه ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتفشي

الوباء فى مختلف بلدان العالم.

وأيد عضو الاتحاد المصري لكرة اليد اتفاق رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مع رئيس الوزارء اليابانى لتأجيل الأولمبياد لمدة عام تقريبًا , من أجل صحة وسلامة جميع المشاركين والمدربين والمشجعين.

أكد العدل أن هناك تنسيق يومي بين وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الأولمبية المصرية لقيامهما بمتابعة عمل الاتحادات الرياضية وتعديل خططها المالية والفنية السابقة في ضوء المستجدات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التأكيد على قيام اللجنة الأوليمبية المصرية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية بأهيمة عمل التوعية اللازمة والمتابعة للاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن فترة التوقف فرصة ذهبية للاتحادات الرياضية لإعادة حساباتها من حيث التخطيط الفنى للفرق القومية قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو صيف 2021 .