لعب النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” بين صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فى الفترة من 2016 الى 2018، وساهم بشكل أساسي بموسم (2016-17)، فى تتويج الشياطين الحمر بلقب كأس الرابطة الإنجليزية ودرع الإتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.
وصلت عدد مشاركات زلاتان مع مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الى 33 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفاً، وسجل أول هدف له في البريميرليج في أولى مبارياته ضد نادي بورنموث.
وسجل زلاتان 5 أهداف مع مانشستر يونايتد فى 12 مباراة بالمسابقات الأوروبية، خلال موسمين، وفي 31 يوليو 2016 شارك في أول مباراة مع النادي ضد غلطة سراي التركي، مسجلاً هدفاً بعد 4 دقائق فقط من انطلاق المباراة.
وكان مانشستر يونايتد قد أعلن عبر موقعه الرسمي تعاقده مع إبراهيموفيتش في صفقة انتقال حر، بعد يوم واحد من إعلان اللاعب انتقاله عبر حسابيه على موقعي إنستقرام وتويتر.
جميع أهداف زلاتان إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جميع أهداف زلاتان إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.