تشيلسي يصارع باريس سان جيرمان على ضم جيانلويجي دوناروما

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أفاد تقرير صادر عن وسائل الإعلام الإيطالية، أن “جيانلويجي دوناروما” حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي، لا يزال مُصر على عدم تجديد عقده، مع الفريق.
وأوضحت صحيفة “كالتشيو ميركاتو”، أن الحارس الإيطالي البالغ من العمر 21 عامًا، يرتبط بعقد مع الروسونيري حتى عام 2021، ويتطلع الحارس إلى التفاوض مع وكيله “مينو رايولا”، بشأن انتقاله إلى فريق آخر.
وفي الأسابيع الأخيرة، انضم فريق “تشيلسي” إلى باريس سان جيرمان، في سباق التعاقد مع دوناروما، في ظل عدم اقتناع “فرانك لامبارد” المدير الفني للبلوز، بالحارس “كيبا أريزابالاجا”، الذي يتطلع إلى بيعه في الصيف.
وأشار التقرير إلى، أن الأندية المهتمة بالحصول على الحارس دوناروما، سيتعين عليها دفع 60 مليون يورو، وهو السعر المحدد من إدارة الروسونيرى.
وذكرت تقارير صحفية أخرى، أن فريق باريس سان جيرمان، مستعد لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات الحارس الإيطالي الشاب.
وشارك دوناروما في 24 مباراة مع ميلان هذا الموسم بالدوري الإيطالي، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات، بينما أهتزت شباكه 30 مره.
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