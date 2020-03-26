جوزيه مورينيو ينافس سولشاير في سباق التعاقد مع دييجو جودين

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن “توتنهام” مهتم بجلب “دييجو جودين” مدافع الإنتر المنبوذ، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، بأمر من”جوزيه مورينيو” المدير الفني للفريق.

وسعى “مورينيو” المدير الفني للإنتر سابقًا، إلى ضم “جودين” إلى مانشستر يونايتد عندما كان على رأس القيادة الفنية للفريق الإنجليزي، ولكن المدافع الأوروجوياني فضل البقاء مع أتلتيكو مدريد.

وأحضر “أنطونيو كونتي” المدير الفني للإنتر، المدافع “دييجو جودين” من نادي العاصمة الإسبانية، إلى “جوزيبي مياتزا”، الصيف الماضي، إلا ان جودين لم يتمكن من الإقناع في ميلانو.

وكشفت صحيفة “توتو سبورت”، أن مورينيو يراقب حاليًا وضع اللاعب في الإنتر تمهيدًا للتعاقد معه، لكنه سيواجه منافسة شرسة من فريقه السابق مانشستر يونايتد بقيادة “سولشاير” الذي يرغب بشدة في ضم اللاعب إلى “أولد ترافورد“.

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وأشار التقرير إلى أن فريق “فالنسيا” الإسباني، هو الذي يتصدر سباق التعاقد مع اللاعب في الوقت الحالي، حيث يُزعم أن “جودين” مهتم بالعودة إلى إسبانيا من جديد.

يذكر ان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، لديه عقد حتى عام 2022 مع الإنتر، وشارك في 25 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.