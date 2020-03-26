رياضة | برشلونة يطرد الزجاجي في الصيف

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اتخذ نادي برشلونة الإسباني قراراً صادماً ضد لاعبي الفريق الأول لبيعه في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم.

وكتبت صحيفة آس الإسبانية في تقريرها اليوم: مسؤول تنفيذي كبير في نادي برشلونة، أقترب من غرفة الملابس، قبل بدء العزل، للسؤال عن حالة ديمبيلي، وطلب من الاطباء استعادة الفرنسي في أقرب وقت ممكن، من أجل بيعه عندما يفتتح سوق الإنتقالات.