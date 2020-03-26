رياضة | عاجل - بشرة سارة لجماهير الأهلي

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تلقى النادي الأهلي نبأ سار بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وتقدم مسؤولي القلعة الحمراء بعرض لنادي هيدرسفيلد لتجديد إعارة رمضان صبحي مع الفريق لثلاثة شهور جديدة حتى ينتهي الموسم الكروي.

ويدرس مسئولو نادى هيدرسفيلد تاون حاليا الموافقة على عرض النادي الأهلي لتجديد إعارة رمضان صبحي مع الفريق لمدة ثلاثة شهور جديدة.

يذكر أن رمضان صبحي كان قد عاد إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي هيدرسفيلد وتنتهي الإعارة في ٣٠ يونيو القادم.