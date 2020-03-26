رياضة | طبيب الأهلي: نتابع البرنامج التأهيلي للرباعي المصاب عبر "واتس آب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي: نتابع البرنامج التأهيلي للرباعي المصاب عبر "واتس آب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على متابعته بشكل يومي لتطورات البرامج البدنية والتأهيلية للاعبي الفريق الأحمر المصابين.

وأضاف محمود بأن هناك برامج محددة من الاطباء الألمان للاعبين الاربعة : سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود؛ يقومون بتنفيذها بشكل يومي بالرغم من التوقف الحالي .

وأوضح محمود أن الرباعي في تواصل يومي معه ويقومون. بتنفيذ برامجهم التأهيلية بالتنسيق عبر " واتس آب"مع طارق عبد العزيز ومحمد النجار اخصائيي التأهيل بالفريق .

وأشار طبيب الفريق إلى اللاعبين الأربعة استأنفوا برنامجهم في المنزل، بالرغم من التوقف الحالي حتى لا يتاثر أي منهم أو تطول مدة غيابه عن الفترة المحددة من الجانب الألماني الذي أجرى جراحة كل منهم.