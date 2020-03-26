رياضة | مقترج جديد من كبار ألمانيا لمساعدة الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترج جديد من كبار ألمانيا لمساعدة الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس أندية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ولايبزيج وباير ليفركوزن إنشاء صندوق لمساعدة الأندية التي تعاني من مشكلات مالية، بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب تقارير وردت اليوم الخميس، عبر صحيفة بيلد المحلية.

واجتمع ممثلون عن الأندية الثلاثة التي تشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا (أي باستثناء ليفركوزن الذي يشارك في الدوري الأوروبي) الأسبوع الماضي، لبحث كيفية إطلاق هذا النوع من المساعدة والدعم.

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وتستند الخطة على توفير مبلغ يقدر بـ45 مليون يورو لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، بهدف تطوير المشروعات الاستراتيجية كقناة خاصة محتملة.

ويمكن توزيع هذا المال، إذا لزم الأمر، بين الأندية باتباع نفس معايير توزيع عائدات مشاهدات التلفزيون.

ويحق للأندية الحصول على 12.5 مليون دولار من هذا الصندوق، لكنها على استعداد للتخلي عن هذه الأموال بحيث تقوم رابطة الدوري بتوزيعها وفقاً لمعاييرها بين أندية تعاني من مشكلات في دوريي الدرجتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الأندية إجمالي 7.5 ملايين يورو للصندوق.