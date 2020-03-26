رياضة | أخر تطورات إصابة حمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات إصابة حمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا من العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الحالية .

وتطورت الحالة البدنية والطبية للاعب حمدي فتحي خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة .

وأوضح الجهاز الطبي للاهلي أن اللاعب سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له .

وأشار الجهاز الطبي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة .

وكان حمدي فتحي قد تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة بإحدى معسكرات المنتخب الوطني قبل أن يسافر اللاعب لإجراء جراحة ناجحة في ألمانيا ويخضع بعدها للتأهيل والعلاج الطبيعي.