رياضة | برشلونة يخذل ميسي من جديد بسبب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخذل ميسي من جديد بسبب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب انتشار فيروس كورونا في العالم في تغيير نادي برشلونة لخطته للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان في الصيف القادم.

وكان نادي برشلونة ينوي أن ينصح نيمار باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليفسخ عقده مع نادي باريس سان جيرما بعد الموسم الثالث له مع الفريق ثم يقوم بدفع مبلغ مالي.

ولكن اكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة أبلغ نيمار ألا يقوم بهذا الحل وينتظر قليلا لتقوم إدارة النادي بالتفاوض مع سان جيرمان بشكل مباشر بدلا من اللجوء إلى الفيفا.

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وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة منع نيمار من اللجوء إلى الفيفا لأن هذا الحل كان سيجبر نادي برشلونة على دفع مبلغ 180 مليون يورو لنادي باريس سان جيرمان وهذا سيتسبب في إهتزاز صورة الفريق أمام العالم في ظل الأزمة المالية التي يعيشها الجميع بسبب فيروس كورونا.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي برشلونة سيحاول إنهاء صفقة نيمار مع نادي باريس سان جيرمان خلال الفترة القادمة وسيحاول التوصل إلى اتفاق مع النادي الفرنسي لضم اللاعب.

ويعد نيمار مطلب رئيسي للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة للموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني.

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 22 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.