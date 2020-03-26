رياضة | فايلر يطالب الخطيب بالتخلص من نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يطالب الخطيب بالتخلص من نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي إدارة النادي بعدم رغبته في بقاء وليد أزارو مع الفريق بالموسم المقبل.

ويرفض فايلر فكرة بقاء وليد أزارو مع الفريق لعدم الاقتناع بامكانيات اللاعب وهو ما دفعه لطلب التعاقد مع أليو بادجي في الفترة الماضية.

وينتظر النادي الأهلي معرفة قرار الاتفاق السعودي بشأن إمكانية شراء عقد وليد أزارو بعد نهاية اعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري

وفي حالة رفض نادي الاتفاق التعاقد مع وليد أزارو وتفعيل بند الشراء من النادي سوف يبحث النادي الأحمر عن فريق آخر للتعاقد مع نجمه المغربي.