رياضة | الأزمان تُحاصر أولمبياد طوكيو من جميع الجوانب بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمان تُحاصر أولمبياد طوكيو من جميع الجوانب بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال فيروس كورونا يُلقي بظلاله على كافة الألعاب الرياضية حول العالم، فبعد تأجيل كل من دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو وبطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) لكرة القدم إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد ، سيصبح 2021 عاما رياضيا مميزا واستثنائيا.

ورغم هذا ، سيلقي تأجيل هذه الأحداث الثلاثة الكبيرة وخاصة الأولمبياد والبطولة الأوروبية بظلاله على العديد من الأحداث في العام المقبل.

وتواجه الحركة الأولمبية الآن "مهمة تحدي هائلة" لتنظيم الأولمبياد في 2021 ، حسبما أكد الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

ويواجه مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون في طوكيو والرياضيون والمشجعون عددا من الاستفسارات والأمور الغامضة والمجهولة في مقدمتها كيفية التغلب على أزمة فيروس "كورونا" الحالية والتي جمدت الحياة الرياضية في العالم.

ويمكن تلخيص هذه التحديات والاستفسارات في خمسة أسئلة رئيسية عن القضايا اللوجيستية والمالية وغيرها كما يلي :

التواريخ :

لم يتضح بعد ما إذا كانت الدورة الأولمبية ، التي كانت مقررة من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبلين ، ستقام في صيف 2021 لتكون فترة التأجيل نحو 12 شهرا أم أن الأولمبياد سيقام في وقت مبكر.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أتفقا يوم الثلاثاء الماضي على تأجيل الأولمبياد إلى 2021 بسبب "فيروس" كورونا بشرط ألا يتجاوز صيف العام المقبل.

وبغض النظر عن التوقيت الذي سيقع عليه الاختيار في العام المقبل ، فإنه سيترك أثرا هائلا على الروزنامة الرياضية في 2021 حيث تم تأجيل يورو 2020 إلى الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021 كما يشهد العام المقبل أكثر من بطولة كبيرة لرياضات أولمبية مثل بطولة العالم للسباحة من 16 يوليو إلى أول أغسطس وبطولة العالم لألعاب القوى من السادس إلى 15 أغسطس إضافة للبطولة الأوروبية لكرة السلة من الثاني إلى 19 سبتمبر.

التصفيات والتأهل :

يمثل طريق التأهل للأولمبياد أحد أكبر مصادر القلق للرياضيين. وحتى توقف الأنشطة الرياضية في العالم خلال الفترة الماضية بسبب فيروس "كورونا" كان حجم من تأهلوا رسميا للأولمبياد هو 57 بالمئة فقط من بين أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية ينتظر مشاركتهم في هذه النسخة الأولمبية.

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والآن ، يجب توضيح المعايير التي ستحكم تأهل النسبة الباقية. كما يجب تحديد مواعيد جديدة لمسابقات التأهل للأولمبياد والتي ألغيت في الفترة الماضية بسبب "كورونا" .

كما يجب وضع قواعد جديدة تحكم بعض الأمور مثل حدود السن بالنسبة لبعض المسابقات مثل مسابقة كرة القدم للرجال والتي يقتصر فيها المشاركة على اللاعبين دون ال23 عاما باستثناء ثلاثة لاعبين فقط فوق هذا السن.

العقود :

بالنسبة للعديد من الرياضيين ، تكون عقود الرعاية والعقود الأخرى مصممة ومرتبطة بالدورة الأولمبية. كما أن بعض الرياضيين كان يخطط لإنهاء مسيرته الرياضية من خلال أولمبياد هذا العام.

الاستعدادات اللوجيستية :

قد يصبح من غير الممكن الآن أن يقيم جميع الرياضيين البالغ عددهم أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية ومدربوهم في القرية الأولمبية مثلما كان مخططا من قبل وينطبق هذا أيضا على 4400 رياضي ورياضية كان مقررا مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية.

وتضم القرية الأولمبية في طوكيو 5632 شقة من المقرر تسليمها إلى مالكيها في وقت لاحق من العام الحالي حيث بيعت نحو ربع هذه الشقق من قبل على أن يتم التسليم بعد الأولمبياد والدورة البارالمبية.

كما سيواجه المنظمون في طوكيو مشكلة في توفير مساحات وأماكن أخرى لأنشطة عدة في الأولمبياد.

ومن بين 42 منشأة كان مقررا لها استضافة فعاليات هذه الدورة الأولمبية ، ستكون بعضها محجوزة لمنافسات أخرى في العام المقبل إضافة إلى أن بعض هذه المنشآت أقيم بصفة مؤقتة.

التكاليف :

حاول منظمو أولمبياد طوكيو الحفاظ على تكاليف استضافة هذه الدورة في إطار حدود معقولة. وطبقا للتقديرات ، تكلف هذه الدورة اليابان أكثر من 27 مليار دولار.

والآن ، يتوقع الخبراء أن تتراوح تكاليف التأجيل بين 8ر5 وستة مليارات دولار.