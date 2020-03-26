اخبار الرياضه

رياضة | مين يشتري؟.. ريال مدريد يحدد 50 مليون يورو لبيع "النقاثة"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مين يشتري؟.. يحدد 50 مليون يورو لبيع "النقاثة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ريال مدريد لا يمانع من رحيل نجم الفريق  خلال فترة الإنتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الحالي.

وكشف موقع برنابيو ديجيتال الإسباني أن ريال مدريد على إستعداد للتخلي عن البرازيلي مارسيلو إذا وصل عرض تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

وأكد الموقع الإسباني أن بايرن ميونخ من أبرز الأندية المهتمة بضم مارسيلو وذلك تحسباً لرحيل نجم الفريق البافاري النمساوي دافيد ألابا الذي ينتهي عقده مع العملاق البافاري في 2021.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد قد يُسهل عملية رحيل مارسيلو إلى صفوف بايرن ميونخ باعتبار النادي مهتماً بالتعاقد مع ألابا البالغ من العمر 27 عاماً.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا