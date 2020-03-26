رياضة | وفاة أسطورة كرة القدم الفرنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة أسطورة كرة القدم الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إخباري اليوم الخميس أن ميشيل هيدالغو نجم كرة القدم الفرنسية السابق توفي اليوم عن عمر يناهز 87 عاماً.

وأشارت مجلة فرانس فوتبول، إلى أن هيدالجو تولى تدريب العديد من الأندية، لكن يظل نجاحه الأكبر مع المنتخب الفرنسي في كأس أمم أوروبا 1984، حينما توج باللقب مع المنتخب الملقب بـ"الديوك".

وخلال مسيرته الكروية، فاز هيدالجو كلاعب بلقب الدوري الفرنسي مرة مع فريق ستاد ريمس، كما سجل هدفا في المباراة النهائية لبطولة الكأس الأوروبية للأندية الأبطال في عام 1956، والتي خسرها فريقه أمام ريال مدريد الإسباني 3-4.

وتابع هيدالغو إنجازاته كلاعب مع فريق موناكو حيث فاز بلقب الدوري مرتين والكأس مرتين، قبل أن يتجه للتدريب، حيث أحرز لقب كأس أمم أوروبا 1984 مع المنتخب الفرنسي، بالإضافة إلى تحقيق المركز الرابع في كأس العالم 1982 بإسبانيا.