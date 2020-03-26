رياضة | محمد شريف "الأنجح".. كشف حساب لاعبي الأهلي المُعارين مع أنديتهم بالموسم الحالي؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شريف "الأنجح".. كشف حساب لاعبي الأهلي المُعارين مع أنديتهم بالموسم الحالي؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمتلك نادي الأهلي العديد من اللاعبين المُعارين لأندية أخري داخل وخارج مصر بالموسم الحالي، وصل عددهم 11 لاعبًا، يترقبون جميعًا مصيرهم خلال الفترة الحالية، سواء بالعودة لصفوف القلعة الحمراء بالموسم المقبل أو استكمال فترة الإعارة، أو البيع بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت تقارير صحفية مصرية أن السويسري رينيه فايلر أبلغ لجنة التخطيط في النادي الأهلي، بموافقته على عودة أكرم توفيق من الجونة ومحمد شريف من إنبي بعد نهاية إعارتهما في الصيف المقبل، وذلك بعد تألق الثنائي في الموسم الحالي، ولم يحسم المدرب موقفه النهائي بالنسبة لباقي اللاعبين المعارين حتي الآن.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه لاعبو الأهلي المعارين مع أنديتهم في الموسم الحالي:-

1- محمد شريف:

يعد من أنجح لاعبي الأهلي المعارين في الموسم الحالي، ويلعب ضمن صفوف فريق إنبي وقدم مستويات رائعة رفقة الفريق البترولي، حيث خاض معه 17 مباراة هذا الموسم، بإجمالي 1445 دقيقة، سجل 9 أهداف وصنع هدفين، وبات قريبًا من العودة للقلعة الحمراء بالموسم المقبل

2- وليد أزارو:

انضم المهاجم المغربي لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وخاض 7 مباريات بالدوري السعودي بواقع 499 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف، وصنع هدف وحيد، ويسعي النادي السعودي لشرائه نهائيًا من الأهلي.

3- أكرم توفيق:

انتقل لصفوف الجونة على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية 2019 وتستمر حتي يونيو المقبل، وخاض مع الفريق الساحلي 17 مباراة (16 بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1541 دقيقة، وسجل هدفين وصنع هدف وحيد.

4- ناصر ماهر:

من أبرز لاعبي الأهلي المعارين بالموسم الحالي ناصر ماهر والذي يلعب ضمن صفوف فريق سموحة، وخاض مع الفريق السكندري 14 مباراة (13 مباراة بالدوري – 1 مباراة بكأس مصر)، سجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف، في إجمالي دقائق لعب فعلية 1172 دقيقة.

5- باسم علي:

انتقل لصفوف فريق الجونة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، وشارك مع الفريق الساحلي في 18 مباراة (17 بالدوري – 1 مباراة بكأس مصر)، بإجمالي دقائق لعب 1552 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

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6- حسين السيد:

انتقل لصفوف الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر، ولعب 3 مباريات بالدوري التونسي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

7- عمرو جمال:

انضم لصفوف فريق طلائع الجيش خلال صيف 2019 بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي، وخاض 13 مباراة مع الفريق العسكري بإجمالي دقائق لعب فعلية 788 دقيقة، وسجل هدفين، وصنع هدف وحيد.

8- أحمد ياسر ريان:

واحد من اللاعبين الذين تألقوا خارج الأهلي خلال فترة الإعارة، حيث انتقل لصفوف الجونة في شتاء 2019 وبعد تألقه مع الفريق، قررت إدارة النادي الساحلي تجديد إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض 30 مباراة مع الفريق بإجمالي دقائق لعب فعلية 2223 دقيقة، سجل 11 هدف وصنع هدف وحيد.

وشارك "ريان" في 17 مباراة مع الجونة بالموسم الحالي (1301 دقيقة لعب)، سجل 4 أهداف وصنع هدف.

9- أحمد علاء:

بعد فشله في الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة مع الأهلي انتقل "علاء" لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي الماضي، ولعب مع الفريق العسكري 9 مباريات (763 دقيقة لعب)، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وساهم مع زملائه في خروج فريقه بـ"شباك نظيفة" في مباراتين فقط.

10- عمار حمدي:

انتقل لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وخاض 4 مباريات مع الفريق العسكري، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ولم يمهله فيروس كورونا فرصة للمشاركة مع الجيش بعدما تسبب في توقف النشاط الرياضي في مصر ومعظم دول العالم.

11- صلاح محسن:

انضم لصفوف فريق سموحة على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضي، وخاض مع الفريق السكندري 3 مباريات، وسجل هدف وحيد، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.